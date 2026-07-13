Da domani, presso Palazzo Bonaparte a Roma, sarà aperta al pubblico la mostra gratuita “Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali”. La rassegna, promossa da Arthemisia e dal Gruppo Generali, presenta una selezione di opere italiane del XX secolo, tra cui spicca “Le tre età” di Klimt. La mostra resterà aperta fino a una data da definire, offrendo un percorso tra arte, cultura e identità italiana.

A partire da domani, 14 luglio, Palazzo Bonaparte di Roma ospiterà un viaggio irripetibile nell’arte, nella cultura e nell’identità italiana del secolo scorso, attraverso “Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali”, la grande mostra che, per la prima volta, renderà fruibile al pubblico una selezione di cinquanta capolavori provenienti dalla collezione del Gruppo Generali, raramente esposti. La rassegna voluta da Generali Italia per celebrare il decimo anniversario di Generali Valore Cultura. Il progetto si è sviluppato ed è stato realizzato in partnership con Arthemisia per celebrare il decimo anniversario di Generali Valore Cultura, il programma nato nel 2016 e promosso da Generali Italia, con l’intento di avvicinare all’arte e alla cultura un pubblico sempre più ampio e diversificato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Al via domani, a Palazzo Bonaparte, la mostra gratuita “Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali”, promossa e sviluppata da Arthemisia e dal Gruppo Generali: ospite d’eccezione, “Le tre età” di Klimt

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