Una mostra a Palazzo Bonaparte presenta opere dell’arte del Novecento italiano provenienti dalla Collezione Generali. La collezione rappresenta un esempio di mecenatismo d’impresa, con un patrimonio che spesso non è accessibile al pubblico. La mostra mette in evidenza il legame tra il settore aziendale e l’industria culturale attraverso le opere raccolte.

Il mecenatismo d’impresa e il patrimonio condiviso. Il rapporto tra mondo aziendale e industria culturale trova una delle sue massime espressioni nelle collezioni corporate, patrimoni spesso inaccessibili al grande pubblico. Dal 14 luglio al 23 agosto 2026, questo paradigma si apre alla città con la mostra Novecento italiano. Opere dalla collezione Generali, allestita presso le sale dello storico edificio romano. L’iniziativa nasce per celebrare il decennale di Generali Valore Cultura, il programma avviato nel 2016 da Generali Italia che ha già coinvolto oltre sette milioni di persone, promuovendo un modello di accessibilità all’arte basato sulla responsabilità sociale d’impresa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’arte del Novecento italiano della Collezione Generali a Palazzo Bonaparte

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