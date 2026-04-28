Spagna non è più il quartiere più ricco di Roma | la nuova classifica dei redditi della Capitale

Una recente analisi sui redditi a Roma ha modificato la mappa delle zone più ricche della città. La classifica aggiornata mostra come il quartiere tradizionalmente associato alla ricchezza, situato vicino a Piazza di Spagna, abbia perso questa posizione a favore di altre aree. I dati sulle dichiarazioni dei redditi relativi al 2026 evidenziano questa nuova distribuzione della ricchezza all’interno della capitale.

La dichiarazione dei redditi 2026 cambia la geografia della ricchezza a Roma e svela qual è il quartiere più ricco della Capitale: la storica centralità dell’area di Piazza di Spagna viene superata da altri quartieri nella nuova classifica su chi guadagna di più. Il Primo Municipio resta centrale, ma i dati aggiornati ridisegnano le gerarchie economiche della Capitale, facendoci capire come il benessere si distribuisca oggi in modo più frammentato e meno prevedibile rispetto al passato. LEGGI ANCHE: Giorgieness, ‘Blocchiamo Tutto’ e l’artwork di Laika: «Oggi l’arte deve avere il coraggio di esporsi» Qual è il quartiere più ricco di Roma nel 2026? Spagna perde il primato.🔗 Leggi su Funweek.it

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