Dichiarazioni dei redditi 2025 | la classifica dei contribuenti più affidabili e le categorie dove si evade di più
Un'analisi del Sole 24 Ore rivela che i contribuenti italiani più affidabili sono professionisti con dichiarazioni dei redditi regolari e pagamenti fiscali corretti. Al contrario, alcune categorie come ristoratori e tassisti risultano con redditi dichiarati molto bassi rispetto alle aspettative e presentano anomalie nelle dichiarazioni fiscali. L’indagine evidenzia una divisione tra contribuenti che rispettano le norme e coloro che mostrano discrepanze tra redditi dichiarati e attività svolte.
Un'analisi del Sole 24 Ore svela un'Italia autonoma spaccata in due: da un lato grandi professionisti con pagelle fiscali eccellenti, dall'altro categorie come ristoratori e tassisti con redditi dichiarati bassissimi e forti anomalie con il Fisco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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