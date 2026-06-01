Dichiarazioni dei redditi 2025 | la classifica dei contribuenti più affidabili e le categorie dove si evade di più

Notizia in breve

Un'analisi del Sole 24 Ore rivela che i contribuenti italiani più affidabili sono professionisti con dichiarazioni dei redditi regolari e pagamenti fiscali corretti. Al contrario, alcune categorie come ristoratori e tassisti risultano con redditi dichiarati molto bassi rispetto alle aspettative e presentano anomalie nelle dichiarazioni fiscali. L’indagine evidenzia una divisione tra contribuenti che rispettano le norme e coloro che mostrano discrepanze tra redditi dichiarati e attività svolte.