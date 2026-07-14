Roma il ritorno del Divino | Roberto Bolle al Circo Massimo il programma della serata

Roberto Bolle sarà protagonista questa sera al Circo Massimo con lo spettacolo “Roberto Bolle and Friends”. L’evento è uno dei più attesi della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. La serata segna il ritorno dell’icona mondiale della danza nella capitale. La performance si svolgerà in un grande spazio all’aperto, attirando numerosi spettatori. La serata è programmata per il 14 luglio 2026.

Roma, 14 luglio 2026 – Roberto Bolle torna a Roma. Questa sera, martedì 14 luglio 2026, l’icona mondiale della danza sarà protagonista al Circo Massimo con “ Roberto Bolle and Friends ”, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma. Il gala porterà sul palco alcuni celebri danzatori per una serata che unirà balletto classico, moderno e contemporaneo, musica e suggestioni visive in uno degli scenari più spettacolari della Capitale. Teatro dell’Opera di Roma, parte la stagione estiva: tutti gli appuntamenti dal 29 giugno al 31 luglio Roberto Bolle and Friends al Circo Massimo. Nato dall’esperienza artistica e dal carisma di Roberto Bolle, il gala è diventato negli anni uno degli eventi di danza più seguiti dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Roberto Bolle & Friends» al Circo Massimo, l'étoile: «La mia vittoria è una danza libera e accessibile a tutti»Domani al Circo Massimo si terrà l’evento “Roberto Bolle and Friends”, una serata di danza con l’étoile.

Roberto Bolle torna a ballare al Teatro Massimo: sarà CaravaggioDopo diciannove anni, l’étoile Roberto Bolle torna a esibirsi al Teatro Massimo, interpretando il ruolo di Caravaggio in un balletto contemporaneo in...

Temi più discussi: Roberto Bolle and Friends: al Circo Massimo il gala che mette in dialogo repertorio classico e creazione contemporanea; Al Circo Massimo va in scena Roberto Bolle and Friends; Roberto Bolle; Roberto Bolle & Friends al Circo Massimo, l'étoile: La mia vittoria è una danza libera e accessibile a tutti.

#Info | #eventi | Circo Massimo Martedì #14luglio al Circo Massimo si terrà lo spettacolo Roberto Bolle and Friends Modifiche alla circolazione nell'area del Circo Massimo ? buff.ly/cCILm4q #Luceverde x.com

Una notte da étoile, Roberto Bolle al Circo Massimo con le star della danza mondialeLa danza classica e contemporanea stasera a Roberto Bolle and Friends, l'attesissimo evento nel cartellone estivo del Teatro dell'Opera di Roma. I capolavori del repertorio e le creazioni dei più au ... affaritaliani.it

Al Circo Massimo va in scena Roberto Bolle and FriendsROMA – La grande danza internazionale torna protagonista dell’estate del Teatro dell’Opera di Roma con Roberto Bolle and Friends, in programma martedì 14 luglio alle ore 21 al Circo Massimo. Presenza ... dire.it