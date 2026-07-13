Roberto Bolle & Friends al Circo Massimo l' étoile | La mia vittoria è una danza libera e accessibile a tutti

Notizia in breve

Domani al Circo Massimo si terrà l’evento “Roberto Bolle and Friends”, una serata di danza con l’étoile. È un appuntamento che si ripete da quindici anni, esclusi il 2014 e il 2020, quando fu annullato a causa della pandemia. L’evento si svolge come tradizione estiva dell’Opera di Roma, con una performance che coinvolge ballerini e pubblico.