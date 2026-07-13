Roberto Bolle & Friends al Circo Massimo l' étoile | La mia vittoria è una danza libera e accessibile a tutti
Domani al Circo Massimo si terrà l’evento “Roberto Bolle and Friends”, una serata di danza con l’étoile. È un appuntamento che si ripete da quindici anni, esclusi il 2014 e il 2020, quando fu annullato a causa della pandemia. L’evento si svolge come tradizione estiva dell’Opera di Roma, con una performance che coinvolge ballerini e pubblico.
Non è estate a Roma senza «Roberto Bolle and Friends», atteso domani al Circo Massimo, casa estiva del Teatro dell’Opera. Ormai da quindici anni (con le sole eccezioni del 2014 e del 2020, anno del Covid) l’étoile e il suo appuntamento occupano un posto speciale nella stagione estiva dell’istituzione romana. Un gala del balletto in cui i capolavori del repertorio si intrecciano con le creazioni contemporanee firmate da alcuni dei più applauditi coreografi internazionali, «in un caleidoscopio di stili e talenti, per parlare a una platea sempre più grande». Da «Luminous» di András Lukács, su musiche di Max Richter, al passo a due de «Lo schiaccianoci» di Ciajkovskij nella versione di Jean-Christophe Maillot. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
Il Teatro dell'Opera al Circo Massimo
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Roberto Bolle and Friends il 14 Luglio Al Circo Massimo. Su www.dancehallnews.it facebook
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