Roberto Bolle torna a ballare al Teatro Massimo | sarà Caravaggio

Dopo diciannove anni, l’étoile Roberto Bolle torna a esibirsi al Teatro Massimo, interpretando il ruolo di Caravaggio in un balletto contemporaneo in due atti. La coreografia è firmata da Mauro Bigonzetti, e lo spettacolo prevede una rappresentazione di danza classica rivisitata in chiave moderna. La performance è prevista in una data specifica, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Bolle ha già partecipato in passato a rappresentazioni sul palco del teatro, ma questa sarà la sua prima apparizione dopo quasi due decenni.

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