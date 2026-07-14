Roma | gira in monopattino all’Alessandrino con una katana finta denunciato 20enne

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un 20enne è stato denunciato a Roma dopo essere stato trovato con una katana replica mentre si spostava in monopattino nel quartiere Alessandrino. La lama falsa è stata sequestrata. Il giovane non ha opposto resistenza. La polizia ha controllato il monopattino e il possesso dell’arma, che non risultava essere reale. Nessun altro coinvolgimento o feriti sono stati segnalati.

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Un giovane è stato trovato in possesso di una katana, successivamente rivelatasi una replica, mentre si trovava a bordo di un monopattino nel quartiere Alessandrino di Roma. Questo episodio ha portato i carabinieri a denunciare un ragazzo di 20 anni con l’accusa di porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. L’incidente è avvenuto poco dopo l’una di questa notte, quando i militari della stazione Tor Tre Teste, durante un normale pattugliamento in via Alessandrino, hanno notato il 20enne sul monopattino, che portava con sé la katana in modo ben visibile. Intervento dei Carabinieri e Accertamenti. I carabinieri hanno prontamente bloccato il mezzo e messo in sicurezza il giovane, di nazionalità tunisina, il quale risultava avere diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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