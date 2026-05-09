Un ragazzo di 15 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso nei pressi di un liceo di Città Alta con un oggetto che sembrava un'arma. I testimoni hanno segnalato la presenza di un adolescente che si aggirava con un'arma finta in mano, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Il giovane è stato identificato e denunciato per aver utilizzato un'arma simulata in un'area frequentata da studenti.

Si aggirava nei pressi di un istituto scolastico di Città Alta con quella che a tutti gli effetti poteva sembrare un’arma. Era infilata nello zaino di un ragazzino di 15 anni. Si è scoperto poi che si trattava in realtà di una pistola da soft air senza tappo rosso. La polizia di Stato ha denunciato il quindicenne italiano, dopo una segnalazione che indicava la presenza di un giovane che si aggirava con quella che appariva essere un’arma da fuoco vera e propria. Ricevuta la descrizione del ragazzino, gli operatori hanno immediatamente avviato le ricerche e, poco dopo, hanno rintracciato il quindicenne, che corrispondeva alle caratteristiche fornite.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gira con arma finta. Denunciato 15enne

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