In giro di notte con una katana Denunciato

Durante le ore notturne, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in giro con una katana giapponese lunga 73 centimetri. La presenza dell’arma ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e identificato. L’uomo non aveva permesso di portare con sé l’arma, motivo per cui è stato segnalato alle autorità competenti. La vicenda si è conclusa con la denuncia.

Sfoggiava una katana giapponese di 73 centimetri, ma non è passato inosservato perché si aggirava solo nella notte con l’arma vistosa. Così i carabinieri della compagnia di Breno lo hanno fermato e denunciato. L’episodio risale all’altra notte ad Artogne, nella bassa Valle Camonica, paese solitamente tranquillo anche grazie alla presenza per le strade degli uomini dell’Arma carabinieri, che presidia costantemente il territorio. A intercettare l’uomo, un quarantenne del posto, sono stati i militari della Stazione di Piancogno, impegnati in un normale servizio di pattugliamento. Mentre percorrevano le vie del paese, le gazzelle hanno incrociato un soggetto che camminava da solo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In giro di notte con una katana. Denunciato Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, fermato con una katana in strada: denunciato un uomo Passeggia in strada con una katana: denunciato e arma sequestrataArtogne (Brescia), 27 aprile 2026 – Si aggirava armato di una katana giapponese lunga ben 73 centimetri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: In giro di notte con una katana. Denunciato; La stretta sui controlli. Giro di vite in zona teatri. Sei giovani denunciati dalla polizia in due giorni; In giro con un taglierino nel parasole dell'auto, 42enne denunciato; Taglia il braccialetto elettronico e lo getta nel cassonetto, scatta la denuncia. SAN MARTINO DI LUPARI | VA IN GIRO DI NOTTE A SPARARE: DENUNCIATO 18ENNE21/04/2026 SAN MARTINO DI LUPARI – Identificato e denunciato il presunto responsabile degli spari notturni in centro a San Martino di Lupari. Sequestrata una pistola a salve. Il giovanissimo incastrat ... antennatre.medianordest.it A 17 anni in giro di notte a Sorrento con un coltello a serramanico, denunciatoL'allarme per i ragazzini che vanno in giro armati tocca anche Sorrento. La notte scorsa un 17enne è stato fermato in pieno centro e trovato in possesso di un coltello a serramanico di ben 15 ... ilmattino.it Tra dicembre e gennaio scorsi, la donna aveva denunciato già due volte il marito, da cui si stava separando. Il figlio aveva tentato di dividerli durante l'ennesima lite, per poi rifugiarsi in camera da letto - facebook.com facebook