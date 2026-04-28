In giro di notte con una katana Denunciato

Da ilgiorno.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le ore notturne, un uomo è stato denunciato dopo essere stato trovato in giro con una katana giapponese lunga 73 centimetri. La presenza dell’arma ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che lo hanno fermato e identificato. L’uomo non aveva permesso di portare con sé l’arma, motivo per cui è stato segnalato alle autorità competenti. La vicenda si è conclusa con la denuncia.

Sfoggiava una katana giapponese di 73 centimetri, ma non è passato inosservato perché si aggirava solo nella notte con l’arma vistosa. Così i carabinieri della compagnia di Breno lo hanno fermato e denunciato. L’episodio risale all’altra notte ad Artogne, nella bassa Valle Camonica, paese solitamente tranquillo anche grazie alla presenza per le strade degli uomini dell’Arma carabinieri, che presidia costantemente il territorio. A intercettare l’uomo, un quarantenne del posto, sono stati i militari della Stazione di Piancogno, impegnati in un normale servizio di pattugliamento. Mentre percorrevano le vie del paese, le gazzelle hanno incrociato un soggetto che camminava da solo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Passeggia in strada con una katana: denunciato e arma sequestrataArtogne (Brescia), 27 aprile 2026 – Si aggirava armato di una katana giapponese lunga ben 73 centimetri.

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