Durante la prima giornata di campionato la Roma ospiterà all’Olimpico la Fiorentina, una partita che si prospetta ricca di emozioni. La Roma 50 giorni fa è riuscita ad aggiudicarsi il posto in Champions battendo il Verona. Storia opposta invece in casa viola: la Fiorentina ha avuto una stagione difficile, ma Paratici sta cercando, insieme al suo team, di rivoluzionare la rosa con aquisti che potrebbero essere fondamentali per lo sprint. Ecco chi non sarà presente al viola park. Nella lista dei convocati della squadra guidata da Fabio Grosso è subito saltata all’occhio l’ assenza di: Kospo, Valentini, Gosens, Barak, Bianco, Richardson, Sottil, Caprini, DiStefano, Braschi e Nzola. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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© Serieagoal.it - Roma-Fiorentina: tra nodi di mercato e grandi assenti

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