La Roma accelera per l’Europa dei grandi | il piano dei Friedkin tra il rinnovo di Dybala e la rivoluzione sul mercato

La Roma sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della prossima Champions League, con un focus sul rinnovo di contratto di Dybala e su nuove operazioni di mercato. La società ha già iniziato a pianificare le mosse per migliorare la squadra, nel tentativo di competere con le grandi del torneo. La programmazione per la stagione futura si svolge subito dopo la qualificazione alla competizione europea, senza pause tra le due fasi.

Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo Chiusi i festeggiamenti per la Champions League, la dirigenza giallorossa prepara il summit decisivo con l'agente dell'argentino e valuta il cambio del direttore sportivo. La Roma ha immediatamente archiviato le celebrazioni per la qualificazione in Champions League per dare il via alla programmazione della prossima stagione agonistica, che vedrà il ritorno della squadra nel massimo palcoscenico europeo. Come riportato in un approfondimento del Corriere dello Sport, l’assenza del vicepresidente Ryan Friedkin ieri a Trigoria è soltanto temporanea, poiché il suo sbarco nella Capitale è previsto già nelle prossime ore per assumere la guida delle prime delicate decisioni strategiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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