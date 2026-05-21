Atalanta i convocati per la Fiorentina | assenti Kossounou e Bernasconi
L'allenatore dell'Atalanta ha convocato 24 calciatori per la partita contro la Fiorentina, in programma venerdì alle 20.45. Tra i convocati non ci sono Kossounou e Bernasconi, che sono assenti. La lista comprende giocatori che saranno disponibili per la sfida, mentre altri non figurano tra le scelte dell’allenatore. La partita si svolgerà in un orario serale e si giocherà in uno stadio ancora da specificare.
L'Atalanta si prepara a scendere in campo per l'ultimo turno di Serie A 2025-26 in cui sfiderà la Fiorentina, venerdì alle 20.45 al Franchi. La squadra di Palladino, già qualificata alla Conference League, non ha più nulla da chiedere al campionato così come i toscani sono certi della salvezza da ormai due giornate. Il tecnico, ex della partita, dovrà fare a meno di Kossounou e Bernasconi, che concluderanno la stagione da infortunati. Trova spazio tra i 24 anche Vavassori, giovane talento classe 2005 della formazione U23 nerazzurra. Ecco l'elenco completo dei convocati. Carnesecchi, Rossi, Sportiello; Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Obric, Scalvini; de Roon, Éderson, Musah, Pašalic, Samardžic, Zalewski, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana, Vavassori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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