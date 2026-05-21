Atalanta i convocati per la Fiorentina | assenti Kossounou e Bernasconi

L'allenatore dell'Atalanta ha convocato 24 calciatori per la partita contro la Fiorentina, in programma venerdì alle 20.45. Tra i convocati non ci sono Kossounou e Bernasconi, che sono assenti. La lista comprende giocatori che saranno disponibili per la sfida, mentre altri non figurano tra le scelte dell’allenatore. La partita si svolgerà in un orario serale e si giocherà in uno stadio ancora da specificare.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui