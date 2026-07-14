Roma finto maresciallo creato con l’IA | truffa da 25mila euro ai danni di un anziano

Un anziano è stato truffato per circa 25.000 euro tramite una telefonata in cui è stato finto un maresciallo creato con l’intelligenza artificiale. La vittima ha ricevuto una chiamata con una falsa identità, finalizzata a instaurare fiducia e indurla a compiere pagamenti. La Polizia di Stato ha smascherato il sistema fraudolento, che prevedeva una regia invisibile e un metodo studiato per manipolare la vittima.

Roma, 14 luglio 2026 – Un a telefonata studiata per insinuare il timore, una falsa identità per conquistare la fiducia della vittima ed una regia invisibile pronta a guidare ogni passaggio del raggir o: è il sofisticato sistema fraudolento disarticolato dalla Polizia di Stato nel cuore della Capitale. A finire in manette è stato un trentottenne di origine campana, intercettato dagli agenti sull’uscio dello stesso stabile dove aveva appena truffato un anziano di 77 anni, vedovo da pochi giorni. Nel giro di pochi minuti, la vittima del raggiro sarebbe stata privata di beni di un valore complessivo di circa 25 mila euro. Il piano ha preso forma con una telefonata sulla linea fissa del settantasettenne. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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