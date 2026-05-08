Truffa del finto maresciallo a Treviso anziano raggirato per 18 mila euro | l' epilogo della vicenda

A Treviso, un uomo di 48 anni è stato arrestato per aver truffato un anziano, facendosi consegnare circa 18 mila euro e recuperando anche oggetti in oro. La vittima, un uomo di età avanzata, è stata raggirata con l’inganno, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Gli investigatori hanno sequestrato parte del denaro e dei gioielli che erano stati sottratti durante l’episodio.

Un finto maresciallo è stato arrestato a Treviso dopo aver raggirato un anziano e avergli sottratto monili d’oro e denaro. L’uomo, un 48enne napoletano, è stato fermato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione di contrasto alle truffe agli anziani, dopo essere stato seguito dalla squadra mobile di Padova e bloccato in flagranza di reato nei pressi della stazione ferroviaria della città veneta. Anziano truffato a Treviso L’intervento della Polizia e il pedinamento Il colpo e l’arresto in flagranza Documenti falsi e precedenti penali Anziano truffato a Treviso Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella mattinata del 6 maggio, quando alcune segnalazioni sono giunte al numero di emergenza.🔗 Leggi su Virgilio.it

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