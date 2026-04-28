Truffa ai danni dell’anziano | arrestato il finto agente criminale

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri a Marano di Napoli con l’accusa di aver truffato un anziano residente in provincia di Reggio Calabria. Secondo quanto ricostruito, il soggetto si era presentato come un agente incaricato di un’operazione di polizia e aveva ottenuto denaro dall’anziano. L’arresto è stato eseguito dopo le indagini avviate subito dopo la denuncia della vittima.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano a Marano di Napoli il truffatore che ha derubato un anziano reggino.. L'uomo è stato condotto ai domiciliari dopo la ricostruzione del furto a Varapodio.. I Carabinieri della stazione di Varapodio hanno arrestato un uomo nel territorio di Marano di Napoli, sospettato di aver orchestrato un inganno ai danni di un cittadino del Reggino attraverso una sofisticata messa in scena telefonica e fisica. La vicenda, che ha colpito duramente una persona vulnerabile della comunità locale, è stata ricostruita grazie all’intervento coordinato dei militari della stazione di Varapio e del supporto fornito dalla Compagnia di Marano di Napoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa ai danni dell’anziano: arrestato il finto agente criminale Notizie correlate Leggi anche: Matera, arrestato finto agente: si è fatto consegnare il bancomat da un anziano per acquisti in gioielleria Prima la chiamata, poi il finto operatore delle forze dell'ordine alla porta: bloccata truffa ai danni di una 90enneIl raggiro è stato inizialmente bloccato dai vicini di casa, chiamati dalla vittima. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il poliambulatorio del falso: così insegnavano a simulare malattie gravi per ottenere i sussidi. 220 i casi sospetti; Cremona, sventata truffa ai danni di un’anziana: arrestati in flagranza due uomini grazie al blitz di Carabinieri e Polizia di Stato; Denunciato un 21enne per truffa ai danni di una cesenate -; Truffa ai danni di un’anziana nelle Marche, due arresti ad Avezzano. Reggio Calabria, truffa ai danni di un anziano: arrestato il presunto responsabile a VarapodioProsegue senza sosta l’azione dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione, una delle priorità operative a livello nazionale. A Varapodio, ... strettoweb.com Finto maresciallo truffa un anziano nel Reggino: arrestato. Truffa per migliaia di euroI Carabinieri individuano e arrestano il presunto autore di un raggiro ben organizzato ai danni di un cittadino ... corrieredellacalabria.it Tentativo di #truffa a #Casciago sventato dalla collaborazione tra vicini di casa: la chiamata al #112 fa saltare il piano dei malviventi. LEGGI QUI L'ARTICOLO https://www.prealpina.it/pages/venga-subito-in-caserma-411830.html - facebook.com facebook Truffa per l'acquisto di un 'Rolex', arrestati padre e figlio: sono accusati di estorsione, sequestro e lesioni x.com