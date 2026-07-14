A Ostia, due persone sono state arrestate dopo aver scoperto un appartamento usato come deposito di droga e un’auto modificata con un doppio fondo. La droga era nascosta sia nel frigorifero dell’appartamento che nel veicolo. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha effettuato i fermo. Le indagini continuano per approfondire eventuali collegamenti e altri coinvolti.

Un appartamento è stato trasformato in un deposito per la droga e un’automobile è stata modificata con un sofisticato doppio fondo a scomparsa, concepito per trasportare lo stupefacente senza destare sospetti. Questa è la scoperta effettuata dalla Polizia di Stato nel quartiere Dragona, a Ostia, dove due giovani romani, rispettivamente di 26 e 22 anni, sono stati arrestati con l’accusa, in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Operazione della Polizia nel quartiere Dragona. L’operazione è scattata durante un servizio mirato della Squadra Mobile di Roma, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Roma: droga nascosta nel frigorifero e nell’auto con doppio fondo, due arresti a Ostia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

This Ruthless French Mobster Wants to Control the Underworld! Will Anyone Survive This Gangster War

Notizie e thread social correlati

Blitz tra Ostia e Fiumicino: 8 arresti e droga nel frigoriferoNella zona che comprende Ostia e Fiumicino, i carabinieri hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di otto persone e al sequestro di...

Fermati con la droga nella smart nascosta in un doppio fondo nel cruscottoNella giornata di ieri, lungo la strada della via Monti Lepini, i carabinieri del Reparto Investigativo di Frosinone hanno arrestato tre persone.

Temi più discussi: Tor Bella Monaca, la base dello spaccio nel seminterrato: cocaina nascosta nel contatore; Roma, droga nascosta nel contatore condominiale: due arresti; Tor Bella Monaca, droga nascosta nei vani tecnici del palazzo: arrestata coppia con oltre 100 grammi di cocaina; Macellaio pusher in manette: La cocaina era nascosta tra costate e fiorentine.

Leggi la notizia : Roma, macellaio arrestato: droga nascosta sotto il banco - A Roma, un macellaio è stato arrestato con oltre 14 kg di droga nascosti nel negozio, rivelando un problema più ampio di criminalità infiltrata nel… lacronacadiroma.it/2026/07/crimin x.com

Droga nascosta nel carico di zucche: 10 condanneSi è concluso con dieci condanne il processo celebrato con il rito abbreviato sul traffico di droga che dalla Spagna arrivava all'Italia, precisamente nel Centro agro alimentare di Volla, in provincia ... ilroma.net

Roma, droga nascosta nel frigorifero: arrestato pusher con 6 kg di hashish a MonteverdeUn’operazione della Polizia di Stato a Roma ha portato all’arresto di un uomo di 34 anni, sorpreso con un ingente quantitativo di droga nascosto all’interno della propria abitazione nel quartiere ... ilmessaggero.it