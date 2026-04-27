Fermati con la droga nella smart nascosta in un doppio fondo nel cruscotto

Nella giornata di ieri, lungo la strada della via Monti Lepini, i carabinieri del Reparto Investigativo di Frosinone hanno arrestato tre persone. Durante un controllo, è stata trovata una smart con un doppio fondo nel cruscotto, all’interno del quale sono state sequestrate sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga condotta sul territorio. I fermati sono stati portati in caserma per ulteriori accertamenti.

Un'importante operazione antidroga è stata messa a segno lungo l'arteria della via Monti Lepini. Nella giornata di ieri, 23 aprile, il personale del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone ha tratto in arresto tre persone: un 48enne di origini.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Notizie correlate

Beccato con l’auto imbottita di cocaina: “bianca” nascosta dentro il cruscottoAveva 21 dosi di “coca” nascoste dietro l’autoradio e per lui sono scattate le manette.

Senza patente e con la droga in auto, fermati nella notte: nei guai due diciottenniFermati dai carabinieri al Villaggio Mosè, uno non aveva mai conseguito l’abilitazione mentre l’altro è stato trovato con alcune dosi di stupefacente...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Genitori di tre minorenni fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina; Marito e moglie fermati al casello autostradale con 10 chili di cocaina; Controllo in strada: sotto la ruota di scorta due chili di droga; Blitz nel palazzo occupato di Tor Cervara e al Quarticciolo: 8 arresti e cinque stranieri fermati.

Non si fermano all’alt e tentano la fuga, bloccati con droga e denaroNon si sono fermati all’alt imposto dai Carabinieri e hanno tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga ad alta velocità ... grandangoloagrigento.it

Fermati per un controllo, due 25enni arrestati con droga in autoI carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Udine hanno arrestato due 25enni, cittadini extracomunitari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA) ... ansa.it

Studio Laudando. . Invalidità al 67% Fermati un attimo: non restare fermo. Se l’INPS ti ha riconosciuto solo il 67% di invalidità civile, potresti pensare che non ci sia più nulla da fare. In realtà, se le tue patologie sono più gravi, se la documentazione medica no - facebook.com facebook