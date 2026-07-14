Durante la notte, i carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, insieme al Nucleo radiomobile e alla Compagnia di Roma Centro, hanno effettuato controlli nella zona di Trastevere. Sono stati denunciati cinque ragazzi e due minori sono stati affidati ai servizi sociali.

Cinque denunce e due minori affidati ai servizi sociali: questo è il bilancio dei controlli effettuati durante la notte dai carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, coadiuvati dai colleghi del Nucleo radiomobile di Roma e della Compagnia di Roma Centro. L’operazione si è concentrata nel cuore dello storico quartiere di Trastevere, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle bande giovanili, responsabili di molestie, violenze e piccoli reati ai danni di residenti e visitatori. Strategie di Prevenzione e Sicurezza. L’operazione è stata avviata nell’ambito delle strategie di prevenzione disposte dal Comando provinciale dei carabinieri di Roma, in conformità con le indicazioni del prefetto di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: controlli contro bande giovanili a Trastevere, cinque ragazzi denunciati

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