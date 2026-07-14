Roma Blitz dei Carabinieri nel Quartiere Trastevere contro le bande della movida 5 denunce e due minori affidati ai Servizi sociali

Nella notte, i Carabinieri di Roma Trastevere hanno effettuato un blitz contro le bande della movida nel quartiere. Sono state denunciate cinque persone, mentre due minori sono stati affidati ai Servizi sociali. L'operazione ha coinvolto anche il supporto del Nucleo. Non sono stati segnalati incidenti o feriti durante le operazioni. La polizia ha proseguito con controlli e verifiche nelle aree più frequentate della zona.

Cronache Cittadine ROMA – Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere, con il supporto di quelli del Nucleo L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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Blitz dei Carabinieri tra Roma e il litorale nord laziale contro un presunto traffico internazionale

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