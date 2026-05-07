A Roma, tre giovani sono stati denunciati dopo aver inseguito e aggredito senza motivo un uomo senza fissa dimora e alcuni stranieri. I ragazzi, armati di uno sfollagente telescopico e altre armi non convenzionali, sono stati fermati dagli agenti di polizia mentre tentavano di mettere in atto un vero e proprio inseguimento. Le autorità stanno indagando sui motivi di questa azione e sui dettagli dell’intervento di sicurezza.

Armati di uno sfollagente telescopico ed altre armi improprie, avrebbero posto in essere una vera e propria “caccia all’uomo”, percorrendo la zona della Stazione Termini in auto con il chiaro obiettivo di prendere di mira persone di origine extracomunitaria e senza fissa dimora, selezionate in modo del tutto casuale e, allo stato, rimaste ignote. Sono almeno cinque le gravi aggressioni, nella medesima nottata, di cui sono accusati tre giovani, perquisiti e denunciati dalla polizia. Nelle perquisizioni materiale propagandistico neo-nazista. Durante le indagini sono stati rinvenuti la spranga ed i capi d’abbigliamento utilizzati durante le aggressioni, un coltello, materiale propagandistico inerente all’ideologia di estrema destra, nonché una copia del “Mein Kampf”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, caccia all’uomo contro clochard e stranieri: denunciati tre ragazzi

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