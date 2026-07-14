Roma concerti eventi e cantieri | tutte le modifiche alla viabilità fino a sabato 18 luglio

Da oggi, martedì 14 luglio, a Roma sono in vigore nuove modifiche alla viabilità a causa di concerti, eventi pubblici e lavori stradali. Le deviazioni interessano diverse zone della città e saranno attive fino a sabato 18 luglio. Sono previste chiusure temporanee di alcune strade e cambiamenti nelle rotte di trasporto pubblico. Le autorità raccomandano di verificare le modifiche prima di mettersi in viaggio.

Roma, 14 luglio 2026 – Settimana di eventi, concerti, manifestazioni e lavori stradali a Roma, con diverse modifiche alla viabilità a partire da oggi, martedì 14 luglio. Le principali criticità sono attese nella zona del Circo Massimo, dove è in programma lo spettacolo “Roberto Bolle and Friends”, nell’area dell’ Ippodromo delle Capannelle per il concerto di Marilyn Manson e lungo il Viadotto della Magliana, interessato da cantieri e chiusure notturne. Interventi sono previsti anche sulla Tangenziale Est, in viale Palmiro Togliatti e lungo via Veientana. Sabato, invece, possibili deviazioni e rallentamenti interesseranno Trastevere per la tradizionale processione in onore della Madonna del Carmine. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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