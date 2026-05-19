Tangenziale sud e autostrada A4 settimana di cantieri | tutte le modifiche alla viabilità

Durante questa settimana, la viabilità nella zona di Verona subirà varie modifiche a causa di interventi di cantierizzazione. I lavori interesseranno sia la tangenziale sud sia alcuni tratti dell’autostrada A4 che collega Brescia e Padova. Le variazioni alla circolazione saranno temporanee e coinvolgeranno diversi punti di queste arterie principali, con l’obiettivo di eseguire interventi di manutenzione o miglioramento delle infrastrutture. I conducenti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali indicazioni temporanee.

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