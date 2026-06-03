Il Partito Socialista Italiano inaugurerà mercoledì 3 giugno alle ore 18:30 la nuova sede del III Municipio di Roma, un evento che sarà intitolato a Giacomo Matteotti, figura emblematica dell’antifascismo, della libertà e della democrazia italiana. Questa iniziativa assume un significato storico e politico di particolare rilevanza, poiché si inserisce nel percorso di memoria a cento anni dal sacrificio di Matteotti e dai dirigenti socialisti che subirono l’esilio, la persecuzione e il carcere durante la dittatura fascista. Intitolazione e significato storico. L’intitolazione della sede giunge in seguito alla significativa decisione della Camera dei Deputati di dedicare uno scranno parlamentare permanente alla sua memoria, in onore del celebre discorso pronunciato il 30 maggio 1924 contro i brogli e le violenze del regime. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Roma: il Psi inaugura la sede “Giacomo Matteotti” nel III Municipio

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