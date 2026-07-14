rolex pagato con soldi falsi mediatore accusato di truffa

Un uomo di 43 anni è stato portato in tribunale con l’accusa di truffa. Secondo l’accusa, avrebbe facilitato la vendita di un orologio di marca Rolex, pagato con denaro falsificato. L’uomo ha respinto ogni accusa e si è difeso affermando di non aver avuto coinvolgimento nella truffa. La vicenda riguarda il coinvolgimento di un mediatore in una transazione con banconote false.

Respinge ogni addebito il quarantatreenne di Chiaravalle finito a processo con l’accusa di aver mediato la vendita di un Rolex poi pagato con una mazzetta di banconote per lo più false. Deponendo davanti alla giudice Alessandra Alessandroni, l’uomo ha rivendicato la propria estraneità: il denaro che aveva contato, ha spiegato, era autentico, e solo in un secondo momento sarebbero comparse le banconote contraffatte. Le modalità dello scambio del denaro vero con quello falso sarebbero ancora poco chiare. La vicenda risale al 14 gennaio 2023. Vittima del presunto raggiro, secondo l’accusa, un venditore di orologi di pregio di 67 anni di Falconara, che si era affidato all’amico di vecchia data per piazzare online un Daytona da 21. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Rolex da 80.000€: autentici o falsi | Mr Oro: tutto ha un prezzo

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