Un ex prefetto del Rotary deve affrontare un processo per aver tentato di stabilire falsi contatti con il Vaticano, legando la sua figura a una presunta truffa legata a orologi di lusso. Durante le indagini sono emersi dettagli che hanno smascherato le sue azioni, mettendo in discussione la sua credibilità e il modo in cui ha gestito le relazioni con le istituzioni religiose. Le accuse si concentrano sulle modalità con cui avrebbe tentato di ingannare i soggetti coinvolti.

? Domande chiave Come ha fatto un autista di pullman a fingere contatti vaticani?. Quali dettagli hanno permesso di smascherare la falsa moralità di Risso?. Chi sono le altre vittime che hanno subito perdite economiche ingenti?. Come intende muoversi la difesa per gestire i risarcimenti richiesti?.? In Breve Vittime hanno versato oltre 50 mila euro tra fine 2023 e inizio 2024.. Il PM Luca Monteverde ha richiesto la citazione a giudizio un anno fa.. L'avvocato Cristiano Mancuso assiste l'imputato durante il dibattimento giudiziario.. Altre tre denunce per cifre analoghe arricchiscono il quadro delle indagini.. Il 7 luglio prossimo, il giudice Filippo Pisaturo presiederà il processo contro Daniel Risso, l’ex prefetto della sezione Rotary del Turchino accusato di aver orchestrato una truffa legata a prestigiosi orologi svizzeri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa Rolex: ex prefetto Rotary al processo per falsi contatti Vaticano

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