Compra una PS5 con soldi falsi | 28enne denunciato per truffa

Un uomo di 28 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Collecchio dopo aver acquistato una PlayStation 5 online utilizzando banconote false. L’indagine, coordinata dalla Procura di Parma, ha portato alla scoperta dell’uso di denaro contraffatto durante la transazione. La polizia ha ricostruito i dettagli dell’acquisto e dell’utilizzo delle banconote false, portando alla denuncia dell’uomo per truffa. La vicenda si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi online e alle truffe con strumenti falsificati.

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