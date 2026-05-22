Compra una PS5 con soldi falsi | 28enne denunciato per truffa
Un uomo di 28 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Collecchio dopo aver acquistato una PlayStation 5 online utilizzando banconote false. L’indagine, coordinata dalla Procura di Parma, ha portato alla scoperta dell’uso di denaro contraffatto durante la transazione. La polizia ha ricostruito i dettagli dell’acquisto e dell’utilizzo delle banconote false, portando alla denuncia dell’uomo per truffa. La vicenda si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi online e alle truffe con strumenti falsificati.
Avrebbe acquistato una PlayStation 5 online pagando con banconote false. È quanto contestato a un 28enne italiano denunciato dai Carabinieri della Stazione di Collecchio al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma.La vicenda risale alla fine. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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