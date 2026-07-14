rodri olmo e fabian portano a scuola la francia incubo digne delude anche olise

Notizia in breve

Il portiere della nazionale francese ha ricevuto un voto di 6, ritenuto adeguato considerando che sui gol subiti non ci sono colpe da attribuire. La difesa ha mostrato alcune difficoltà, in particolare il difensore centrale ha ottenuto un punteggio di 5,5, a causa di una prestazione sotto le sue medie, influenzata dalla pressione dell’attaccante avversario che ha limitato le sue azioni.