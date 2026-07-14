Rodri Olmo e Fabian portano a scuola la Francia Incubo Digne delude anche Olise
Il portiere della nazionale francese ha ricevuto un voto di 6, ritenuto adeguato considerando che sui gol subiti non ci sono colpe da attribuire. La difesa ha mostrato alcune difficoltà, in particolare il difensore centrale ha ottenuto un punteggio di 5,5, a causa di una prestazione sotto le sue medie, influenzata dalla pressione dell’attaccante avversario che ha limitato le sue azioni.
FRANCIA, Maignan 6 - Sarebbe ingiusto dargli colpe sui gol, per il resto è solo ordinaria amministrazione., Koundè 5,5 - Non dà la spinta delle partite precedenti, soprattutto perché dalla sua parte c'è Alex Baena che non gli lascia molto respiro., Upamecano 6,5 - Verso la fine del primo tempo si esibisce in un salvataggio-capolavoro, andando a chiudere su Fabian Ruiz pronto a santificare un'azione perfetta., Saliba 6 - In campo per mezz'ora senza grandi scossoni, è costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare improvviso., Dal 30' pt Lacroix 6 - Entra a freddo, senza preavviso, ma non lo dà a vedere, Difende come sua abitudine con le maniere forti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Mondiali, Konè perno della Francia: ora la semifinale contro RodriManu Konè ha disputato un’ottima prestazione nel quarto di finale dei Mondiali contro il Marocco, confermandosi come un elemento chiave per la...
Rabiot o Fabian? Dembélé o Lamine Yamal? La formazione combinata di Francia-SpagnaIn vista della semifinale tra Spagna e Francia, due tifosi hanno scelto le formazioni combinate delle due squadre.