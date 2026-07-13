In vista della semifinale tra Spagna e Francia, due tifosi hanno scelto le formazioni combinate delle due squadre. Tra i giocatori selezionati ci sono Yamal e Dembélé, così come Baena e Doué. La discussione riguarda le preferenze tra i vari calciatori in campo, senza indicazioni su formazione ufficiale o strategie. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e le scelte sono state fatte esclusivamente a livello di opinione dei tifosi.

Lamine Yamal o Dembélé? Baena o Doué? In attesa della semifinale del Mondiale tra Spagna e Francia, abbiamo chiesto a due tifosi di schierare la loro formazione combinata. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Rabiot o Fabian? Dembélé o Lamine Yamal? La formazione combinata di Francia-Spagna

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O corte de cabelo do Lamine Yamal para a Copa do Mundo

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