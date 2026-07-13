Mondiali Konè perno della Francia | ora la semifinale contro Rodri

Manu Konè ha disputato un’ottima prestazione nel quarto di finale dei Mondiali contro il Marocco, confermandosi come un elemento chiave per la squadra francese. La sua presenza in campo ha contribuito alla vittoria, portando la nazionale francese in semifinale. Ora il centrocampista si prepara a sfidare il centrocampista avversario in un'altra partita decisiva. La semifinale si svolgerà contro una squadra guidata da un centrocampista di grande esperienza.

Con l’ennesima ottima prestazione offerta in questo Mondiale nel quarto di finale contro il Marocco, Manu Konè si è confermato come una pedina fondamentale per il CT francese Didier Deschamps. I tifosi romanisti continuano a fare il tifo per lui, nonostante le voci di mercato sembrano allontanarlo dalla Capitale. La prestazione contro il Marocco. 71 minuti e una votazione di 7.4, secondo le statistiche riportate dal sito di Diretta.it, data da statistiche tutt’altro che banali. Uscito vittorioso dal derby con El Aynaoui, il 2001 ex Borussia Monchengladbach ha realizzato il 100% di passaggi riusciti nel terzo finale di campo, il 92% di passaggi riusciti in generale, 47 palloni toccati e 5 progressioni palla al piede. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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