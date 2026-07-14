Rocchi e la frode sportiva | la Procura di Milano è divisa sulla richiesta di archiviazione

La Procura di Milano è divisa sulla richiesta di archiviazione nel procedimento legato a Rocchi e la frode sportiva. Manca poco al trasferimento del pm Maurizio Ascione alla Procura Europea, previsto tra poche ore. In questa fase, il pubblico ministero dovrà decidere se condividere o meno l’ipotesi di archiviazione. La decisione finale influenzerà il prosieguo delle indagini e le eventuali azioni giudiziarie.

Mancano poche ore al trasferimento alla Procura Europea del pm di Milano Maurizio Ascione. Ore in cui dovrà sciogliere la riserva se condividere o meno le determinazioni sul capitolo centrale dell'inchesta sugli arbitri a cui è arrivato l'aggiunto Paolo Ielo, che solo di recente lo ha affiancato in modo da dirimere i nodi di una vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio. Ad oggi, penultimo giorno di servizio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, il pubblico ministero non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta. In particolare, nella parte in cui Gianluca Rocchi, ex designatore... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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FRODE SPORTIVA: LA PROCURA DI MILANO SCARTA L'ULTIMO TASSELLO. ORA CAMBIA TUTTO

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