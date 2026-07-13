Domenica 12 luglio, un uomo iscritto a Futuro Nazionale ha pubblicato sui social un video in cui aggredisce un immigrato iracheno a San Benedetto del Tronto. L'aggressore, dopo aver mangiato un gelato, colpisce l'uomo, accusandolo di aver bloccato il traffico da mesi. La pubblicazione del video ha suscitato reazioni e polemiche. Non ci sono state altre informazioni ufficiali sul contesto o sulle conseguenze legali dell'episodio.

Domenica 12 luglio Giuseppe Barboni, iscritto a Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, ha condiviso un video in cui, a San Benedetto del Tronto, dopo aver mangiato un gelato, picchia un immigrato “iracheno” che da “mesi tormenta la città”, reo – questa la versione di Barboni – di aver bloccato il traffico per l’ennesima volta. Prima scaraventa per aria la bici dell’uomo, poi lo prende a pugni in mezzo alla strada, facendolo anche sbattere contro un palo. Il video dell'aggressione L'esaltazione di Futuro Nazionale e della Lega Giovani La reazione del sindaco di San Benedetto del Tronto Chi è Giuseppe Barboni Il video dell’aggressione A pubblicare il video dell’aggressione è stato lo stesso Giuseppe Barboni su Instagram: “Dato che sfortunatamente il video è pubblico, metto il video compelto di 3 minuti che mi hanno mandato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Barboni iscritto a Futuro Nazionale di Vannacci picchia un immigrato e pubblica il video sui social

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Militante di Fn picchia un migrante che bloccava il traffico e posta il video sui social

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