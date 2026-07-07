Debutta questa sera, martedì 7 luglio, con una formula inedita e un nuovo ‘look’ il format divulgativo di Roberto Giacobbo, Le Grandi Domande di Freedom, che va a completare l’offerta estiva della prima serata di Rete 4. Giacobbo sarà in un grande studio bianco, come una pagina immacolata sulla quale scrivere domande e risposte. Da questo scenario, il padrone di casa risponderà ai quesiti che più spesso sono arrivati alla redazione su avventura, storia, scienza e mistero. La filosofia del programma mette al centro la conoscenza per divertire la mente. Per ogni domanda ci saranno più ipotesi, che verranno affrontate per trovare la giusta risposta, con filmati, inchieste e testimonianze. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Grandi Domande di Freedom, tutte le novità del programma di Giacobbo. Si parte dagli UFO

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