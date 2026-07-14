road to be better successo allo stadio collana di napoli

Dopo Roma e Milano ecco il successo della terza tappa di Road to be Better a Napoli, nell’anno di capitale europea dello sport 2026. Un viaggio verso l’eccellenza. Dopo Roma e Milano ecco il successo della terza tappa di Road to be Better a Napoli, nell’anno di capitale europea dello sport 2026. Stadio Arturo Collana centro del mondo e punto di riferimento della Federkombat nel Sud Italia, con un ring adeguatamente posizionato all’aperto e con una discreta presenza di pubblico a gustarsi un format innovativo pronto a diventare un appuntamento in pianta stabile nel palinsesto sportivo cittadino e regionale. Evidente per i fighters il desiderio di migliorare e crescere sempre, come il mantra sapientemente scelto e ben visibile sulla maglietta dei partecipanti, mostrata con fierezza dal presidente nazionale Riccardo Bergamini. 🔗 Leggi su 2anews.it

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