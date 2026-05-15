Vomero ok ai mercatini di Natale vicino allo Stadio Collana | saranno in via Zingarelli

La Municipalità ha dato il via libera all’installazione dei mercatini di Natale in via Zingarelli, una strada situata nei pressi dello stadio Collana nel quartiere Vomero. La decisione riguarda l’estensione dell’area dedicata ai mercatini, che sarà quindi più ampia rispetto alle edizioni precedenti. La disposizione delle bancarelle sarà concentrata lungo questa strada, che si trova nelle vicinanze dello stadio. La modifica si applica già per questa stagione natalizia.

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La Municipalità approva l'estensione dell'area dei mercatini in via Zingarelli, a ridosso dello stadio Collana. Protesta dei Verdi: "Area già congestionata". 🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Foggia, personal trainer ucciso vicino allo stadio Bologna, arrestato 19enne vicino allo stadio: sequestrati stupefacenti? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a individuare il ragazzo? Cosa hanno trovato esattamente durante la perquisizione in via Martini? Chi... Stadio Collana, entro fine 2025 al via gli ultimi lavori di ristrutturazioneAllo stadio Collana del Vomero, a Napoli, le chiusure o le attività a singhiozzo degli scorsi anni sembrano un ricordo lontano ora che piscina, pista di atletica, palestre per ginnastica e arti ... rainews.it Stadio Collana: storia di uno stadio storico napoletanoDalle origini negli anni ’30 al ruolo nel dopoguerra fino agli interventi recenti: la storia dello Stadio Collana e la sua riqualificazione nel cuore del Vomero ... cronachedellacampania.it