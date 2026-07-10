Road to be better: sabato 11 luglio lo stadio Collana di Napoli ospita 17 sfide internazionali di kickboxing con i talenti della Nazionale italiana. Road to be better. Napoli sempre più internazionale nell’anno di capitale europea dello sport 2026 con l’iniziativa coordinata da Gianluca Amato, referente Commissione nazionale progetti scolastici della Federkombat. Lo stadio Arturo Collana aprirà le sue porte sabato 11 luglio (ore 18.30) a ben 17 match di Full Contact, Low Kick e K1 rules. Si tratta di una manifestazione che mira a valorizzare i talenti nostrani dai 16 ai 18 anni e diventare un appuntamento in pianta stabile nel palinsesto sportivo cittadino e regionale, su proposta del presidente federale nazionale Riccardo Bergamini. 🔗 Leggi su 2anews.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© 2anews.it - Road to be better: al via la grande kickboxing internazionale allo stadio Collana di Napoli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rodtang vs Takeru ONE Samurai grandfinal

Notizie e thread social correlati

Vomero, ok ai mercatini di Natale vicino allo Stadio Collana: saranno in via ZingarelliLa Municipalità ha dato il via libera all’installazione dei mercatini di Natale in via Zingarelli, una strada situata nei pressi dello stadio Collana...

Comunicazioni di emergenza più resilienti grazie al 5G slicing: la sperimentazione di WindTre Business, Asl Napoli 1 e Università di Napoli allo Stadio MaradonaUn progetto di sperimentazione ha coinvolto WindTre Business, l’Asl Napoli 1 e un’università, utilizzando il 5G slicing allo Stadio Maradona.