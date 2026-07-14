Risultati e classifica Mondiali 2026 LIVE | in campo Francia Spagna

Durante i Mondiali 2026, in campo Francia e Spagna si sono affrontate in una partita della fase a gironi. Sono stati aggiornati i risultati delle gare di tutte le fasi, dagli ottavi alla finale, con classifiche aggiornate. Per la prima volta, il torneo si svolge in tre paesi ospitanti: Canada, Messico e Stati Uniti. La competizione coinvolge tutte le fasi, con partite tra le nazionali che si sono disputate in diverse città dei tre paesi.

Risultati e classifica Mondiali 2026: gli aggiornamenti su tutte le gare di fase a gironi, ottavi, quarti, semifinali e finale del torneo. I risultati e la classifica dei Mondiali 2026, che per la prima volta nella storia si svolgeranno in 3 nazioni ospitanti diverse: Canada, Messico e Stati Uniti d’America. Questo tutto il percorso delle varie squadre dalla fase a gironi ad ottavi, quarti, semifinali, fino alla finale. Segui qui tutti gli aggiornamenti LIVE. Risultati Mondiali 2026. SEMIFINALE. 14 LUGLIO Francia-Spagna 0-0 (in corso) QUARTI DI FINALE Argentina Svizzera 3-1 (10? Mac Allister, 67? Ndoye, 112? Alvarez, 120+1? Lautaro)... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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[10/07/26] Spagna Vs Belgio reddit

Tabellone aggiornato. 6 europee su 6 ai quarti. Non vi è traccia del resto del mondo. Paesi ospitanti finalmente fuori. Restano Egitto e Argentina che si elimineranno a vicenda. I mondiali sono solo un europeo allargato x.com