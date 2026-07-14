La donna ha agito d’istinto afferrando subito il marito per le gambe. L’uomo è riuscito a salvarsi grazie ad una catena umana. Il 61enne sarebbe ancora ricoverato e non riuscirebbe ancora a comunicare Racconta gli istanti terribili vissutila moglie dell’uomo che è statorisucchiato da un finestrino sul volo Ryanairtra la Grecia e la Germania. Il primo pensiero della donna è stato “se dobbiamo morire, moriremo insieme”. Svetlana Grkovic venerdì scorso ha dimostrato sangue freddo e tempestività, riuscendo, insieme ad altri passeggeri e membri dell’equipaggio, a salvare il marito Ljubisa Karovic di 61 anni. Il 61enne era seduto accanto al finestrino che in quota si è frantumato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Risucchiato da un finestrino su volo Ryanair, la moglie: “Ho agito d’istinto, ho pensato che saremmo morti insieme”

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Finestrino rotto sul volo Ryanair, passeggero trattenuto per non essere risucchiato fuori

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Finestrino frantumato sul volo Ryanair, parla la moglie che ha salvato il marito: «Ho pensato se moriamo, moriremo insieme»: come sta il passeggeroDurante un volo Ryanair, un finestrino si è frantumato, rischiando di far uscire il passeggero serbo.

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Passeggero risucchiato fuori dal finestrino di un aereo Ryanair fino alle spalle durante il volo per la Germania reddit

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