Finestrino frantumato sul volo Ryanair parla la moglie che ha salvato il marito | Ho pensato se moriamo moriremo insieme | come sta il passeggero

Durante un volo Ryanair, un finestrino si è frantumato, rischiando di far uscire il passeggero serbo. La moglie ha afferrato le sue gambe in un gesto istintivo, pensando di morire insieme nel caso di un'eventuale uscita dall'aereo. La donna ha riferito di aver reagito immediatamente per proteggere il marito, senza ulteriori dettagli sul suo stato di salute attuale.

«Ho reagito d’istinto e gli ho afferrato le gambe. Ho pensato: “ Se dobbiamo morire, moriremo insieme ”». Così Svetlana Grkovi? ha raccontato all’agenzia Nova i drammatici istanti vissuti a bordo del volo Ryanair FR1879, quando la rottura di un finestrino ha rischiato di far risucchiare all’esterno il marito, il passeggero serbo Ljubiša Karovi?. La donna è riuscita a trattenerlo afferrandolo per le gambe, evitando che venisse trascinato fuori dall’aereo. «È stato orribile», ha raccontato Grkovi?. La ricostruzione dell’incidente sul volo Ryanair. Venerdì scorso, durante un volo da Salonicco (Grecia) a Memmingen (Germania), una parte del motore si è staccata poco dopo il decollo, colpendo la fusoliera e mandando in frantumi un finestrino. 🔗 Leggi su Open.online

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