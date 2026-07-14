Risse rapine furti coltellate | fermata baby gang di maranza a Roma

Una baby gang di maranza è stata fermata a Roma, nella zona di Ponte Sisto. Le autorità hanno identificato un gruppo coinvolto in risse, rapine, furti, molestie e episodi di accoltellamento. La presenza di queste bande giovanili ha causato preoccupazione tra turisti e residenti che frequentano l’area della movida di Trastevere. La polizia ha svolto operazioni mirate per contrastare la diffusione di comportamenti violenti nella zona.

Risse, rapine, furti, molestie ma anche accoltellamenti. La zona di Ponte Sisto è salita alla ribalta delle cronache nel corso del tempo per la presenza di bande giovanili di maranza diventate l’incubo di turisti e ragazzi che frequentano l’area della movida di Trastevere. Una presenza nota ai carabinieri che questa notte hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nel cuore dello storico rione romano mirato a contrastare il fenomeno delle bande giovanili, dedite a molestie, violenze e piccoli reati ai danni di residenti e frequentatori. L’operazione, nata nell’ambito delle strategie di prevenzione disposte dal... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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