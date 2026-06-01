Tre rapine in meno di un’ora tra Trastevere e il centro storico di Roma. Quattro giovani sono stati arrestati, dopo aver minacciato con coltelli e pistole finte le vittime. La polizia è intervenuta grazie al GPS di uno smartphone rubato, che ha permesso di rintracciare i responsabili. Le rapine sono avvenute in rapida successione, creando panico tra i passanti. Nessuno è rimasto ferito, ma il timore tra i cittadini è alto.

Minacce con coltelli e pistole finte tra Trastevere e il centro storico. Decisivo il GPS di uno smartphone rubato per rintracciare i responsabili. Tre rapine messe a segno nell’arco di meno di un’ora, tra le strade del centro storico di Roma, ai danni di due turisti stranieri e di un lavoratore. Un’escalation di violenza che si è conclusa con l’arresto di quattro ragazzi romani, due maggiorenni e due minorenni, accusati di aver minacciato le vittime con coltelli e pistole finte per farsi consegnare denaro e telefoni cellulari. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma insieme ai militari della Stazione di Piazza Farnese. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Baby gang semina il terrore nel centro di Roma: tre rapine in meno di un’ora, arrestati quattro giovani

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Is Baby Gang Out of Prison The Real Story No One Is Explaining

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