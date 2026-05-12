Ogni giorno, notizie e social rilanciano l’attività di gruppi di giovani, molti dei quali minorenni, che si radunano in piazza e creano disturbo. Spesso coinvolti in atti di vandalismo o comportamenti violenti, questi gruppi sono al centro di discussioni pubbliche e servizi televisivi. La presenza di queste bande di adolescenti si ripete con frequenza, attirando l’attenzione dei media e delle forze dell’ordine.

Non passa giorno senza che i social o i telegiornali parlino di loro: gruppi di giovanissimi, spesso minorenni, che occupano le piazze, disturbano i passanti e, a volte, compiono atti di vandalismo o violenza. Ma cosa spinge un ragazzo di 13 o 14 anni a unirsi a una baby gang? È solo cattiveria o c’è dell’altro? Molti pensano che il termine "baby gang" sia nato di recente, magari ispirato da qualche rapper famoso. In realtà, questa espressione esiste da oltre vent’anni per descrivere la micro-criminalità giovanile. Oggi, però, il fenomeno è cambiato: è diventato una “ violenza spettacolo ”. Per questi ragazzi, non basta compiere un’azione prepotente; l’importante è filmarla e postarla su TikTok o Instagram.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Baby gang e maranza, dietro la maschera

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Baby gang e maranza: la criminalità a Cremona che terrorizza i cittadini

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Si tratta di una baby gang di giovanissimi (quattro i diretti autori materiali dell’aggressione, parte di un gruppo più ampio di una decina di maranza), già noti per attacchi alla chiesa e agli animali x.com

Maranza che cercano la vittima perfetta. reddit

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