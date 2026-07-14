Una società consortile di Latina ha presentato un progetto per riqualificare l’ex Caserma Piave, dismessa da militari 24 anni fa. La proposta prevede interventi di rigenerazione urbana sull’area, attualmente in stato di abbandono. La società ha ufficialmente manifestato il suo interesse a realizzare un intervento di recupero e riqualificazione del sito. La proposta è stata annunciata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui contenuti del progetto.

Una società consortile per azioni di Latina è interessata a proporre un progetto di rigenerazione urbana dell’ex Caserma Piave, abbandonata dai militari ormai da 24 anni. Si tratta della Cethegus, impresa guidata dal presidente Leonardo Valle, fondata per promuovere lo sviluppo economico, l’innovazione e il turismo sostenibile nell’area pontina. Il progetto prende il nome dal console romano Marco Cornelio Cetego, noto per le prime bonifiche delle paludi pontine. Il 15 maggio scorso Valle ha scritto una pec al Comune di Orvieto manifestando ufficialmente l’interesse al progetto di ristrutturazione della Caserma che ha una superficie di 42 mila metri quadrati, pari ad un sesto dell’intero centro storico e superfici coperte pari ad oltre 11 mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Riqualificazione dell’ex Caserma. Si fa avanti una società consortile

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