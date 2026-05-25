Novara sgomberata del tutto la ex caserma Passalacqua | si pensa alla riqualificazione

Da novaratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'intervento di sgombero e pulizia dell’ex caserma Passalacqua a Novara è stato quasi completato. Le operazioni sono state condotte dal Comune, con la collaborazione della polizia locale e di Assa. L’intervento ha riguardato gli edifici dell’area demaniale, che sono stati sgomberati completamente. Ora si valuta una riqualificazione dell’area.

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Sgombero alla ex caserma. Il Comune di Novara, insieme alla polizia locale e ad Assa, ha avviato nelle scorse settimane un importante intervento di sgombero e pulizia degli edifici dell’area demaniale dell’ex caserma Passalacqua, attività che risulta ormai pressoché completata.L'ultimo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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