Novara sgomberata del tutto la ex caserma Passalacqua | si pensa alla riqualificazione

Notizia in breve

L'intervento di sgombero e pulizia dell’ex caserma Passalacqua a Novara è stato quasi completato. Le operazioni sono state condotte dal Comune, con la collaborazione della polizia locale e di Assa. L’intervento ha riguardato gli edifici dell’area demaniale, che sono stati sgomberati completamente. Ora si valuta una riqualificazione dell’area.