Il video dell' operaio salito su una gru a Rimini | la protesta nel cantiere per la costruzione di un nuovo asilo nido

Un operaio si è arrampicato su una gru alta 25 metri in un cantiere di Rimini dedicato alla costruzione di un asilo nido pubblico finanziato con fondi del PNRR. La protesta si è svolta nel pomeriggio e ha attirato l'attenzione di passanti e residenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le operazioni di discesa. La situazione si è risolta senza incidenti.

Tensione e apprensione a Rimini in un cantiere della zona sud della città. Un operaio dipendente di una ditta edile di Milano è salito in cima ad una gru al 25 metri installata per lavorare alla costruzione di un asilo nido pubblico in corso di realizzazione grazie ai fondi del pnrr. L’operaio non accenna a voler scendere dal macchinario. Sono trascorse più di quattro ore dal momento in cui era salito sotto un sole cocente e le temperature torride che superano i 35 gradi.?L'operaio protesta - stando a quanto viene riferito - contro il mancato pagamento di cinque mesi di stipendio. Sul posto, le forze dell'ordine, polizia di Stato e carabinieri, vigili del fuoco e sindacati. 🔗 Leggi su Video.corrieredibologna.corriere.it

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