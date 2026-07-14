Un operaio di 25 anni si è arrampicato sulla cima di una gru nel cantiere di via Pindemonte a Rimini, minacciando di buttarsi nel vuoto. L’uomo protestava contro il mancato pagamento dello stipendio per sé e altri colleghi. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, cercando di convincerlo a scendere. La situazione si è protratta per alcune ore, senza che l’operaio si muovesse. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Si è arrampicato su una gru e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto. Momenti di apprensione a Rimini, dove un operaio egiziano di 25 anni è salito sulla cima del carrello nel cantiere del nuovo asilo nido di via Pindemonte, per protestare contro il mancato pagamento dello stipendio per lui e i suoi colleghi. L'uomo, in cima alla gru alta 25 metri, ha portato avanti la sua rimostranza per diverse ore, nonostante il sole cocente e le temperature torride che superano i 35 gradi. Dopo un lungo lavoro delle forze dell'ordine, il 25enne è sceso dalla gru. Il punto di svolta c'è stato quando il lavoratore è stato avvisato dai suoi colleghi, anche loro senza stipendio, dell'avvenuto pagamento della cifra non ancora saldata, che ammonterebbe ad alcune decine di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Rimini, operaio è salito sulla cima di una gru e minacciava di gettarsi: "Non ci pagano lo stipendio"

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