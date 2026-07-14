A Rimini, una donna spagnola è stata arrestata ieri pomeriggio durante controlli stradali. La persona, risultata latitante, era destinataria di un ordine di carcerazione. L’arresto è stato effettuato dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, che stava svolgendo controlli sul territorio con la Questura locale. La donna è stata fermata in centro città e condotta in commissariato.

Un arresto a Rimini, dove una cittadina spagnola è stata fermata ed è risultata destinataria di un ordine di carcerazione. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, durante i controlli sul territorio svolti dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Milano aggregato presso la Questura locale per il periodo estivo. Il controllo e l’identificazione dei sospetti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle ore 16.30, quando una pattuglia impegnata nei servizi di prevenzione ha notato 3 soggetti stranieri a bordo di un’autovettura nel centro cittadino. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dei presenti, hanno deciso di procedere all’identificazione dei passeggeri. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rimini, il controllo in auto fa scattare le manette: arrestata latitante spagnola in centro

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