Dal controllo di un' auto partono le perquisizioni | 5 chili di droga e 5 mila euro sequestrati 2 giovani in manette

Durante un controllo su un'auto, i carabinieri hanno avviato perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre cinque chili di droga e di 5.000 euro in contanti. Nella stessa operazione sono stati arrestati due giovani del posto, di 21 e 25 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. L’attività si è svolta nel territorio di San Bonifacio, con il coinvolgimento dell’aliquota radiomobile. I due sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione delle autorità giudiziarie.

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