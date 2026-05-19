Dal controllo di un' auto partono le perquisizioni | 5 chili di droga e 5 mila euro sequestrati 2 giovani in manette
Durante un controllo su un'auto, i carabinieri hanno avviato perquisizioni che hanno portato al sequestro di oltre cinque chili di droga e di 5.000 euro in contanti. Nella stessa operazione sono stati arrestati due giovani del posto, di 21 e 25 anni, quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine. L’attività si è svolta nel territorio di San Bonifacio, con il coinvolgimento dell’aliquota radiomobile. I due sono stati portati in caserma e si trovano ora a disposizione delle autorità giudiziarie.
Oltre cinque chili di droga sono stati sequestrsti nel corso di un'operazione dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di San Bonifacio, che ha portato anche all'arresto di due giovani italiani del posto, un 21enne ed un 25 enne, quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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