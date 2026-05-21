Nel pomeriggio di ieri, durante un controllo di routine a Colle Val d’Elsa, un'auto è stata fermata da una pattuglia delle forze dell'ordine. A bordo c’erano due persone, entrambe sottoposte a verifiche. Durante la perquisizione, è stato rinvenuto un involucro contenente cocaina. Le persone sono state arrestate e condotte in caserma per ulteriori accertamenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e sono in corso gli approfondimenti investigativi.

POGGIBONSI – Nel pomeriggio di ieri (19 maggio) nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Poggibonsi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 33enne di origini marocchine, regolarmente residente in provincia di Siena. I militari hanno intercettato e fermato l’uomo in Strada delle Lellere, a Colle di Val d’Elsa, mentre si trovava alla guida della propria autovettura. L’atteggiamento guardingo del conducente ha indotto i carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito delle successive perquisizioni, personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 55 grammi di cocaina destinata allo spaccio sul mercato locale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Trovato con la cocaina nell’auto a un controllo a Colle Val d’Elsa: in manette

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