Un gruppo di persone ha espresso un voto unanime, ma questa scelta è stata considerata irrealistica e irraggiungibile. Si sostiene che l’idea di unanimità sia una pretesa e una follia, poiché non tiene conto della relatività, della soggettività e del libero arbitrio. La riflessione si focalizza sul fatto che il piacere effimero, capace di migliorare l’umore, si dissolve rapidamente e può diventare una punizione per chi lo cerca troppo a lungo.

L’unanimità? Una pretesa. Peggio, una follia. Perché nulla scomoda la relatività, la soggettività e il libero arbitrio come quell’effimero piacere della vita che ha il potere di stimolare il buonumore ma si squaglia in un attimo e punisce chi lo contempla troppo a lungo. Peraltro, non riesce a mettere d’accordo due persone; immaginarsi il mondo. E infatti, c’è chi ama le creme e chi preferisce i sorbetti alla frutta, chi è affezionato ai gusti classici e chi s’intrippa per quelli stravaganti. Tant’è. In estate, il gelato è e resta l’indiscusso oggetto del desiderio. Semmai il problema è sapere distinguere quello buono da uno che tale non è. Le istruzioni per l‘uso? Mai buttarle via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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